Damian Gjiknuri: Zgjedhjet në PS do të sjellin hapje të partisë, garanci për fitoren e ardhshme

Sekretari i Përgjithshëm i Partisë Socialiste, Damian Gjiknuri, njëherësh edhe drejtues qarku në Elbasan thotë se zgjedhjet brenda PS-së, do të sjellin hapje të partisë dhe do të japin garanci për fitoren e ardhshme.

“Qarku i Elbasanit ishte ndalesa e radhës e turit të takimeve me Asambletë Socialiste për informimin mbi procesin e përzgjedhjes së kandidaturave për kryetarët e partisë në 61 bashki të vendit dhe sekretarët ekzekutiv në degët lokale apo nivel qarku.

Çdo kandidat do ketë mundësinë të paraqesë parpara asamblesë platformën e tij.

Përmbyllja e këtij procesi, pas takimeve në të gjithë Qarqet e vendit, do konkretizohet me përzgjedhjen e kryetarëve të rinj dhe do sjellë një hapje të Partisë Socialiste🌹, rienergjizimin e çdo strukture të saj dhe do na japë garancine për fitore të sfidave të ardhshme elektorale”, shprehet Gjiknuri.