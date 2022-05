Sot e nesër, rënie temperaturash, reshje shiu dhe stuhi në zonat malore

Moti do të jetë me kthjellime dhe vranësira në shtim mesatare të pasuara nga reshje shiu lokale në Alpe në mesditë . Era do të jetë me drejtim Veri-perëndim me shpejtësi 7 m/sek në bregdet. Valëzimi do të jetë i forcës 3 me lartësi vale 0,5 deri në 1,0 metër në det hapur. Temperaturat do të si më poshtë.

Temperaturat minimale dhe maksimale:

Zona malore 10/27°C

Zona e ulët 10/28°C

Zona bregdetare 12/27°C

Kosova, e Premte data 13 Maj 2022

Moti do të jetë me kthjellime dhe vranësira të pakta. Era do të jetë me drejtim Jug-perëndim 7 m/sek. Temperaturat do të luhaten në ekstremet e tyre 8°C në mëngjes ndërsa në mesditë do të arrijnë vlerën 24°C -28°C .

E shtunë 14 maj 2022

Moti do të jetë me vranësira mesatare deri të dendura të pasuara nga reshje shiu dhe rrebeshe ne zonat malore dhe zonat qëndrore . Era do të jetë me drejtim Veri-perëndim me shpejtësi 8 m/sek në bregdet. Valëzimi do të jetë i forcës 3 me lartësi vale 0,5 deri në 1,0 metër në det hapur. Temperaturat do të jenë me rënie.

Temperaturat minimale dhe maksimale:

Zona malore 10/25°C

Zona e ulët 10/26°C

Zona bregdetare 13/25°C