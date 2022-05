Nga Petrit Vasili

17 maji i 2017 e polli sot këlyshin e 18 majit ose incenerator-marrëveshjen Balla-Alibeaj!

Në fund të estradës së këlyshit të 18 majit, rripi i pantallonave të Ramës do të shkojë në presidencë, që Rama ta lirojë e ta shtrëngojë sipas qejfit.

Se rripi pa gojë, pa sy dhe pa veshë është….tamam siç i duhet Ramës.

Këlysh marrëveshja e 18 majit do te organizojë me bisht në shale, me kokën poshtë dhe e përdhunuar edhe ceremoninë e dërgimit të Rripit në presidencë siç i ka hije çdo këlyshi.🤣