Berisha bashkëbisedim me gazetarët: Denoncoj vendimin e fundit të Ramës, përvetëson pronat e shqiptarëve

Kreu i PD Sali Berisha po zhvillon një bashkëbisedim me gazetarët si çdo të premte. Ai e nisi fjalën e tij me një denoncim. Berisha deklaroi se Edi Rama ka kapur Gjykatën e Lartë përmes Sokol Sadushit dhe se përvetëson pronat e shqiptarëve përmes vendimeve të gjykatave.

“Jam para jush në këtë bisedë për të denoncuar me ashpërsinë më të madhe vendimin e fundit të Edi Ramës, me të cilin ai dëshmon çdo ditë e më shumë se Gjykatën e Lartë, apo Sado Gjykatën, tani e tutje do ta quani Sado Gjykatë, gjykata Sadushi e ka kapur përmes Sadushit të tij. Për sa koordinohet në planin e qartë të masave në mënyrën e dhënies së drejtësisë së shqiptarëve. Rama dhe Sadushi i tij kanë zgjedhur drejtësinë sui generis për qytetarët shqiptarë dhe kjo është një histori turpi. Edi Rama përvetëson pronat e shqiptarëve përmes vendimeve të gjykatave”, deklaroi Berisha.