Ne shkollat profesionale te qytetit te Shkodres, jane zhvilluar ditete e ‘’dyerve te hapura’’. Kjo do te sherbeje shume per te gjithe nxenesit qe jane ne medyshje per rrugen qe do te ndjekin, por edhe nje promovim i mire i shkolles. Profesionet ne krize apo nje e ardhme e mire per te rinjte ? Sa benefite kane nxenesit qe studiojne ne keto shkolla? I ftuar ne emisionin ‘’Prespektive’’ ne Tv1 Channel, Ruzhdi Kapedani drejtor i shkolles Kombetare Nder Mjeda, Bushat.

Kapedani: Shkolla jone ofron deget me te rendesishme per ekonomone e vendit, aq me teper qe ndodhet ne veri te Shqiperise. Deget jane : dega e bujqesise, veterinaries dhe teknologjise ushqimore. Pas viteve 90 vihet re se interesi ne keto dege ishte ne renje, sidomos ne zonat e veriut te vendit. Domosdoshmeria e ketyre degeve si dhe fitimi, kane rritur interesin per to. Vete ekonomia Shqiptare prioritet ka bujqesine, turizmin dhe agroturizmin. Kjo ben qe te kete treg pune te larmishem perderisa vete ekonomia e vendit bazohet ne kto dege qe permenda me lart.

Te gjithe nxenesit qe studiojne ne shkollat profesionale mund te ndjekin cdo dege te universitetit. Programet e studimit jane njesoj, si ne shkollat e pergjithshme, panvarsisht se ne shkollat profesionale gjimnazi eshte nje vit me shume. Pra pervec anes profesionale qe marrin ne shkollat tona gjate viteve te gjimnazit mund te shkojne edhe ne cdo universitet qe ata duan ne vendin tone.