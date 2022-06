Do të marrë pjesë në votim për Presidentin e ri? Zbulohet lëvizja e PD, ja çfarë pritet të ndodhë nesër në Kuvend

Ditën e nesërme Kuvendi i Shqipërisë pritet të votojë emrin e Presidentit të ri të Shqipërisë. Por Partia Demokratike me në krye Sali Berishën, referuar deklaratave të mëhershme, pritet të marrë pjesë ne Kuvend, por do të votojë kundër.

Berisha ka bërë me dije se votat e demokratëve do të jenë kundër, ndaj çdo kandidature që do të propozohet nga maxhoranca.

Kujtojmë se Berisha edhe më herët ka sulmuar kryeministrin Edi Rama lidhur me procesin e zgjedhjes së Presidenti, pasi sipas tij kreu i qeverisë e ka pasur të paracaktuar emrin, dhe se raundet me opozitën kanë qenë vetëm një farsë.