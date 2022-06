Meta në Stamboll: Demokracia fillon me zgjedhje të lira dhe të ndershme

Presidenti i Republikës, Ilir Meta mori pjesë dhe përshëndeti Forumin Ekonomik, që po mbahet në Maltepe të Stambollit, në Republikën e Turqisë.

Në fjalën e tij drejtuar të pranishmëve: kryebashkiakut të Maltepes, z.Ali Kiliç, Kryetarit të Partisë Popullore Republikane turke, z.Kemal Kılıçdaroğlu si dhe pjesëmarrësve të nderuar, Presidenti Meta u shpreh se demokracia fillon me zgjedhje të lira dhe të ndershme, me institucione llogaridhënëse, me media të lira.

Kreu i Shtetit theksoi se sundimi i ligjit kërkon zbatimin e ligjit, luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, gjyqësorin e pavarur dhe jo të kapur.