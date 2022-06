E ftuar në emisionin ”Start” në Tv1 Channel Ejsi Rripaj

Femijeria eshte pjesa me e bukur e jetes. Femijet jane ata qe i japin gezim diteve dhe jetes. Edukimi i tyre qe ne hapat e pare eshte shume i rendesishem per cdo prind. Kopeshti per to eshte hapi i pare drejt nje edukimi te mire e drejte nje karriere te ndritur. Studion e emisionit ‘’Start’’ ne Tv1 Channel e kane mbushur femijet e vegjel te kopshteve te shkollave ‘’Shejnaze Juka’’ dhe ‘’Ismail Qemali’’, te shoqeruar nga drejtoresha e ketyre kopshteve Ejsi Rripaj dhe edukatorja e tyre Manuela Keraj.

Rripaj: Organizimi, jo vetem ne kopesht por ne cdo lloj fushe eshte i veshtire. Kur ti gjen mbeshtetjen e kolegeve dhe te stafit dhe behesh njesh me to, duke ditur secili detyrat e tij dhe te beje ate qe i takon te beje mendoj se puna ecen shume mire.

Une kam fatin te punoj me nje staf te mrekullueshem, nje staft qe te mbeshtet, dhe kur ne hellim nje ide e perpunojme se bashku dhe arrijme ne nje konkluzjon. Edhe ne festen qe beme per 1 qershorin, punuam te gjitha bashke e organizuam shume mire dhe realizuam ate qe kishim menduar.