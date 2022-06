Bardhi: Pasuritë publike ndahen mes ministrave si plaçkë! Nuk do ndalemi, opozita do të bëjë transparencë të plotë

Kërkesa për ngritjen e Komisionit Hetimor për investime strategjike nuk është miratuar në seancën e sotme plenare.

Gjatë fjalës së tij në Kuvend, deputeti Gazment Bardhi tha se pasuritë publike po ndahen si plaçkë mes ministrave, ndërsa shtoi se opozita nuk do të ndalet deri sa të bëhet transparenca e plotë.

“Kolegu Agron Duka ishte tërhequr nga kërkesa, me këtë pretendim u rrëzua kërkesa për ngritjen e Komisionit Hetimor. kjo në kundërshtim flagrant me ligjin. Ju jeni betuar për të respektuar të drejtat kushtetuese, po mjaftojnë pesë firma të deputetëve që kërkesa për Komision hetimor të shqyrtohen. Nuk nevojiten 35 firma që kërkesa të vijë në seancë dhe të shqyrtohet. Në datën 27 kemi paraqitur një kërkesë ku sqarojmë se pasi jemi njohur me tërheqjen e firmës nga Deputeti Agron Duka, kemi bërë korrigjimin dhe kemi ridepozituar një kërkesë të 36 deputetëve konform rregullores së Kuvendit”, tha Bardhi.