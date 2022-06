Tabaku për ligjin mbi të ardhurat personale: “Vritet” shtresa e mesme!

Deputetja e Partisë Demokratike, Jorida Tabaku ka reaguar në lidhje me ligjin mbi të ardhurat personale. Përmes një mesazhi në “Facebook” Tabaku thekson se ky ligj do të vrasë shtresën e mesme edhe më shumë

Sipas Tabakut drafti i propozuar nga qeveria në lidhje me taksimin e profesioneve të lira që tani po bëhet edhe më i gjerë konfirmon thënien e famshme popullore “duke dashur të heqësh vetullat nxjerr sytë!”

REAGIMI I TABAKUT

Ligji mbi të ardhurat personale do ta vrasë shtresën e mesme edhe më shumë!

Drafti i propozuar nga qeveria në lidhje me taksimin e profesioneve të lira që tani po bëhet edhe më i gjerë konfirmon atë thënien e famshme popullore “duke dashur të heqësh vetullat nxjerr sytë!”

Për mua nuk është e habitshme pasi për vite me radhë në Kuvend kam parë se si mazhoranca socialiste ka prodhuar politika fiskale që nuk ofrojnë as barazi dhe as eficencë në raport me qytetarin dhe sipërmarrjen.

Po ta kujtojmë mazhoranca në paketën fiskale 2014 implementoi parimin e politikës fiskale progresive, e kishin si marketing karshi elektoratit dhe për t’ia shitur të huajve si një qasje ideologjike.

Për vite me radhë kanë vazhduar ta pompojnë si një ndarje ideologjike kur në fakt realiteti ishte dhe është tërësisht i ndryshëm.

Politikat fiskale të qeverisë as nuk përmbushin 5 parimet bazë të taksimit; pra nuk janë neutrale, nuk janë efiçente, nuk janë të thjeshte, efektive dhe nuk mundësojnë fleksibilitet.

Fakti që sot qeveria ka sjellë një draft që përpiqet të rregullojë problemet që ka katranosur këto 8 vite është një dëshmi e gjallë e gjithë mençurisë së politikës së saj fiskale.

Pasi tani mazhoranca po përpiqet të mbyllë hapësirat dhe mundësitë që ka krijuar nga përjashtimet populiste dhe politikat fiskale klienteliste.

Vendosja e taksës progresive ishte indicie që qeveria Rama (në fakt të gjitha) do të taksonin punën dhe do të godisnin atë shtresë të mesme që kishte investuar fort në zhvillimin e aftësive dhe dijeve të saj.

Kështu u goditën pikërisht ajo shtresë që merrte një pagesë mbi 150 mijë lekë, të cilët me plot të drejtë i dhanë vetes mundësinë të hapnin NIPT-e dhe të krijonin sipërmarrje duke vendosur në një tjetër sferë veprimi dijet e tyre.

Pastaj po e njëjta mazhorancë solli në jetë taksimin e punës së unifikuar, pra një qytetar që punon në dy punë për të mbushur të ardhurat e tij minimale do të taksohet jo për të dy rrogat e tij veç e veç por për të dy rrogat e tij sëbashku.

Çfarë prodhoi kjo? Një tjetër siklet të shtuar për shtresën e mesme që shpëtimin e pa tek krijimi i NIPT dhe hapja e një sipërmarrje.

Ndërsa mazhoranca aplikonte këtë politikë ndaj kësaj shtrese të mesme, pra politikën e ndjekjes me bukë në trajstë të tyre nga ana tjetër ofronte lehtësira të pa mendueshme për një shtresë tejet të privilegjuar.

Ligje speciale dhe lehtësira të mëdha fiskale për bizneset e kompanive që fitojnë tendera publikë dhe PPP ndërkohë që nga ana tjetër ofron taksa ekstra dhe speciale për shtresën e mesme dhe ato që punojnë dy punë.

Sikur kjo mos mjaftonte erdhëm në pikën aktuale ku edhe atyre që kanë gjetur një mënyrë për të gëzuar frytet e tyre qeveria mendon t’ua marrë përmes një takse të sajuar.

Edhe një herë propagandon taksa 0 për biznesin e vogël dhe nga ana tjetër i merr sipërmarrësve të vegjël TAP në formë takse por me një emër tjetër. E gjitha kjo sepse nuk mundet që të ofrojë barazi tek ajo që ne e shohim si oligarki politike dhe ekonomike.

Kjo politikë fiskale nëntëvjeçare ka shkatërruar në themel një nga shtresat më vitale të shoqërisë kudo në botë, shtresën e mesme.

Në të vërtetë këto ndryshime fiskale kanë zhdukur këtë shtresë të mesme që ose ka emigruar ose është rrënuar ekonomikisht dhe kanë polarizuar edhe më tej shoqërinë tonë në kuptimin ekonomik dhe social.

Arsyeja se përse sot në Shqipëri nuk ka meritokraci është dhe si pasojë e zhdukjes së kësaj shtrese të mesme si pasojë e politikave fiskale dhe ekonomike të qeverisë.