“Mbase sot lajmi i mirë”, shkroi Rama në një postim në rrjetet sociale teksa publikoi pamje nga dita e dytë e Samitit të NATO-s që po mbahet në Madrid.

Rama shihet teksa bisedon me Presidentin e Bullgarisë, Rumen Radev, i cili është gjithashtu pjesë e Samitit të NATO-s. Gjithashtu kryeministri Rama shihet teksa bisedon me Presidentin francez Emmanuel Macron, kancelarin gjerman, Olaf Scholz, si dhe me liderë të vendeve të tjera të NATO-s.