Berisha: “Rama do ia mbathë nga Tirana me 7 korrik!”. Rama: “Po, do jem në Vlorë për inagurim!”

Ndizen replikat dhe tonet mes Berishës dhe Ramës.

Berisha ka parashikuar se Rama nuk do të jetë as në Kryeministri më 7 korrik, duke thënë te enjten se kryeministri “do ia mbathë nga Tirana”.

Dhe duket se “profecia” e kreut të PD-së mund të realizohet, pasi vetë kreu i qeverisë teksa inauguronte hapjen e aksit Kardhiq-Delvinë për qarkullim, la të nënkuptuar se e ka axhendën e zënë më 7 korrik.

“Tani mbaroj kjo tjetra është Llogaraja dhe do hapim Bypassin e Vlorës. Bypassi i Vlorës hapet në datën 7 dhe pastaj fillon “Korridori Blu”, me të gjitha lotët – Murriqan, Milot, Balldren, Thumanë, Kashar, Rrogozhinë, Lekaj, Fier”, tha Rama duke lenë të kuptohet se do ta ndjekë protestën nga Vlora, buzë detit.