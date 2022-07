“Do mësoni akoma më shumë”, Kryemadhi paralajmëron të tjera fakte për aferën e Inceneratorëve

Kryetarja e LSI-së Monika Kryemadhi paralajmëroi fakte të reja për aferën e inceneratorëve. Në një deklaratë për mediat një ditë pasi nxori emrat e 24 kompanive fiktive që kanë përfituar para nga buxheti i shtetit me aferën e inceneratorëve, Kryemadhi tha se bëhet fjalë për një krim financiar pasi janë grabitur paratë e buxhetit të shtetit.

“Siç janë këto fatura që janë për nja 4-5 mln lekë të reja, apo edhe më shumë, ka fatura pafund të Klodian Zotos, të Integrated, të Klodian Zotos që janë faturuar te këto 24 kompani fiktive që kanë bërë evazion fiskal që në fakt është krim financiar sepse janë grabitur paratë e buxhetit të shtetit. Janë grabitur para që kanë qenë mbështetje buxhetore për inceneratorët. Këtu do të jemi, do jemi përsëri prezent me fakte të reja, dokumente të reja”, tha kryetarja e LSI-së.

Ajo mohoi që SPAK të ketë thirrur dy të moshuarit Thanas Çani dhe Haxhire Gurakuqi për të dëshmuar, por tha se SPAK duhet të thërrasë urgjent dhe ta kthejë nga Holanda kryeministrin Edi Rama.