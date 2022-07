Asnjë përgjigje nga batakçinjtë”, Vasili: Çmimet e naftës sipas interesave të Ramës

Zëvendëskryetari i LSI-së Petrit Vasili, ka reaguan në lidhje me çmimet e karburanteve të publikuara pak më parë nga Bordi i Transparencës.

Me anë të një postimi në Facebook, Vasili tha se për të tretën ditë me radhë Bordi luan me çmimet e naftës, duke akuzuar se e gjitha bëhet sipas interesave propagandistike të kryeministrit Edi Rama.

A shtoi se i ka dërguar një letër zyrtare Ministrisë së Financave mbi kriteret mbi të cilat vendosen çmimet.

Postimi i plotë:

Batakçinjte e Bordit te Trasparences spekulatore mafioze te cmimit te naftes!

Per tre dite me radhe Batakcinjte e Bordit te Trasparences luajne tre here me çmimin e naftes, sipas buletinit te propagandes se Edi Rames.

Si deputet I jam drejtuar me leter zyrtare Ministrise se Financave dhe Tranportit, qe te informojne se me çfare kritere vendoset cmimi i naftes dhe te sqarojne edhe elemente te tjera.

Asnje pergjigje nga batakçinjte

Ja ku i keni shkresen zyrtare me kerkesevme sqarime per Bordin e Batakçinjve!