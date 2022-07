Euro po shkon drejt barazimit me dollarin, në tregun vendas shënon një tjetër minimum historik

Euro shënoi një tjetër rekord të minimumit historik gjatë ditës së sotme në tregun vendas, duke zbritur në 118.47 lekë, me një rënie prej 0.46 lekësh në raport me ditën e mëparshme, duke vendosur një tjetër rekord minimal historik në tregun e brendshëm, që prej daljes në treg të monedhës së përbashkët.

Në dy javët e fundit monedha e përbashkët ka humbur 1.74 lekë, sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë.

Në të kundërt, dollari u rrit ditën e sotme, me 0.38 lekë, duke u këmbyer me 115.78 lekë.

Rënia e euros në vend është e lidhur me faktorë të brendshëm, si rritja e prurjeve valutore nga turistët dhe hyrjet informale, por po reflekton dhe zhvillimet në tregjet ndërkombëtare, ku monedha e përbashkët po shkon drejt barazimit me dollarin.

Euro u këmbye sot në bursat ndërkombëtare me 1.0218 dollarë, duke shkuar drejt barazisë me monedhën e gjelbër. Euro ra në nivelin më të ulët të 20 viteve kundrejt dollarit amerikan, pasi frika për ekonominë europiane ndikoi negativisht mbi monedhën. Kjo ishte shenja më e spikatur e shqetësimeve të reja ekonomike në mbarë botën, të cilat u reflektuan gjithashtu në luhatjen e aksioneve dhe rënien e ndjeshme të çmimeve të naftës, shkruan NyTimes.

Lëvizja e euros e afroi atë me barazinë me dollarin, me një euro që tregtohet për rreth 1,02 dollarë, niveli i saj më i ulët që nga viti 2002. Shumë analistë kanë thënë se është vetëm çështje kohe përpara se euro të arrijë një kurs këmbimi një me një me dollarit, ndërsa ekonomitë europiane luftojnë me inflacion të lartë, problematikat në tregun e punës dhe shqetësimet në tregjet e energjisë.

“Në përgjithësi, ne mendojmë se perspektiva po përkeqësohet me shpejtësi,” shkroi Daniela Ordonez nga Oxford Economics në një shënim për ekonominë e eurozonës. “Tensionet gjeopolitike nuk janë gati të pakësohen dhe ka të ngjarë të rrisin më tej çmimet e gazit, duke rritur presionet inflacioniste.”

Rusia ka kufizuar vazhdimisht furnizimin me gaz natyror në Evropën Perëndimore, të cilin zyrtarët gjermanë e kanë përshkruar si një sulm ekonomik në hakmarrje për sanksionet dhe mbështetjen ushtarake për Ukrainën, duke rritur spektrin e racionimit të gazit nëse gjërat përkeqësohen. Më pas, këtë javë, punëtorët e energjisë në Norvegji, një tjetër furnizues i rëndësishëm i gazit në Evropë, hynë në grevë për shkak të pagave, duke kufizuar më tej furnizimet dhe duke rritur çmimet e gazit.

Një “krizë” e mundshme e shtyu Jordan Rochester nga Nomura të parashikonte se euro mund të arrijë barazinë me dollarin deri në gusht.