Inflacioni për muajin qershor sipas INSTAT ka arritur në 7.4 %, ndërsa ushqimet, pijet joalkoolike u rritën me 12.6%.

Gjithashtu INSTAT bën me dije se transporti u rrit me 26.9% gjatë muajit qershor. Sakaq pijet alkoolike dhe duhani u rritën me 4.7% gjatë qershorit.