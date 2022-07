Nis sërish rritja e temperaturave, ja moti për sot

Sipas MeteoAlb: Paraditja do të jenë në mbizotërimin e kthjellimeve dhe kalimeve të vranësirave të më dukshme këto në zonat malore.

Por pas mesdite pritet shfaqje e vranësirave të lehta në pothuajse gjithë territorin shqiptar, ku më të theksuara varënsirat do të jenë në shtrirjen Lindore.

Temperaturat e ajrit do të rriten lehtë në mëngjes dhe në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 13°C deri në 33°C.

Era do fryjë e mesatere dhe e fortë në det me shpejtësi 50 km/h nga drejtimi Verior – Veriperëndimor, ku më e parnishem do të jetë në detin Jon duke krijuar dallgëzim 3 – 4 ballë.