Kjo ditë e dielë do të jetë me diell në zonën perëndimore, dhe vranësira në shtim mesatare në juglindje dhe në zonat përreth maleve.

Temperaturat në mëngjes do të luhaten 14-20 gradë, në mesditë do të jenë me rritje duke luhatur 34°C në veri deri në 35-39°C.

Era do të jetë me drejtim Veri-Perëndim me shpejtësi 8-15 m/sek dhe dallgëzim të forcës 3-4 ballë në det të hapur.