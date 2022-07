Hapja e negociatave, Berisha thirrje Ramës: Deklaro menjëherë se do heqësh dorë nga amnistia fiskale

Berisha: Në emër të PD-së, e cila ka qenë lokomotivë e proceseve të integrimit, shpreh mirënjohjen më të thellë për BE-në, për vendimin e tyre fisnik për hapjen e negociatave. Unë siguroj BE-në se PD-ja sot në opozitë, do të mbështesë, dhe nesër në pushtet do të marrë dhë miratojë çdo reformë të nevojshme për avancimin e procesit të integrimit të vendit në BE. Unë jam këtu për t’I kërkuar Edi Ramës publikisht që në përgjigje të këtij vendimi fisnik të KE-së të mos guxojë të provokojë partnerët tanë, por të deklarojë se heq dorë përfundimisht nga ligji i amnistisë fiskale, kundër të cilit është shprehur haptas, KE-ja, vendet anëtare të BE-së me karrige bosh në takimin e tij të fundit, janë shprehur kundër Dhomat e Tregtisë të Gjermanisë, Francës, Turqisë dhe Dhomat e Biznesit shqiptar.

Problemi më madh që vendet anëtare kanë me Shqipërinë është kriminaliteti. PD angazhohet se me të ardhur në pushtet ajo do të invalidojë amnistinë fiskale dhe kriminale të Ramës dhe do të vendosë para ligjit të gjithë personat që kanë përfituar nga kjo amnisti, duke u kërkuar origjinën e të ardhurave. Emrat e këtyre personave do tu jepen organeve të vendeve perëndimore që t’I përndjekin edhe atje nëse kanë veprimtari.