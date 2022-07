Konferenca e parë ndërqeveritare, Rama: Kënaqësi dhe krenari

Në konferencën e parë ndërkombëtare që do të mbahet sot në Bruksel delegacioni shqiptar do të takohet me përfaqësues të BE-së, përfaqësuesi i lartë për politikën e jashtme Josep Borrell si dhe Komisioneri për zgjerimin Oliver Varhelyi.

Për këtë ditë Rama ka postuar në faqen e tij zyrtare në Facebook se është mjaft krenar dhe i kënaqur mbi ç’ka ka ndodhur deri më tani dhe ç’ka pritet të ndodhë gjatë këtij takimi.

“MIRËMËNGJES

Me kënaqësinë e me krenarinë që sot Shqipëria e të gjithëve ne, pa dallim feje, krahine, ideje, moshe a statusi social, Shqipëria e Skënderbeut, e rilindasve, e dëshmorëve të luftës, e martirëve të regjimit komunist, e studentëve të Dhjetorit ’90. Shqipëria e familjeve të zakonshme shqiptare, kudo ndodhen dhe e fëmijëve tanë kudo ku rriten me prindërit e tyre, ulet në tryezën e madhe të Europës së Bashkuar për të filluar negociatat për anëtarësimin e saj,”