Von der Leyen: Keni bërë reforma e shtet ligjor, keni medien e lirë dhe një shoqëri civile të gjallë

Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen në siparin e konferencës së parë ndërqeveritare me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut tha se vendet kanë bërë reforma.

Von der Leyen: Ju kemi treguar shumë përkushtim. Keni treguar këmbëngulje dhe keni pasur besim te procesi drejt BE-së. Keni zbatuar shtetin ligjor, keni medien e lirë, keni një shoqëri civile të gjallë dhe keni bërë shumë reforma dhe keni reformuar ekonominë tuja. I keni bërë këto ndryshime sepse janë edhe të mira për vendin tuaj dhe këto reforma po japin rezultate. Ne ju kemi mbështetur në çdo hap. Pas konferencës ndërqeveritare sot, Komisioni Evropian, ekipet negociuese do të nisin. Të dyja vendet do të bëhen të ditura me rregullimet dhe legjislacionet. Pika e dytë është se ne do të jemi më afër pikave kyçe. Shqipëria do të bashkohet me mbrojtjen civile evropiane.