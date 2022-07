Meta merr dhuratën e veçantë nga Agostino Chiaffitella: Gjuha dhe traditat e arbëreshëve të bëhen sa më parë pjesë e UNESCO

Presidenti Ilir Meta ka takuar sot arbëreshin Agostino Chiaffitella, nga i cili ka marrë edhe një dhuratë, përkatësisht fjalorthin “Rrënjët e Mia” me fjalë Arbëreshe.

Në një mesazh në “Facebook”, shoqëruar me foto nga takimi, Meta thekson se “Gjuha, traditat, kultura dhe ritet fetare Arbëreshe, pasuri e përbashkët e Shqipërisë dhe Italisë mike, meritojnë sa më parë të bëhen pjesë e UNESCO”.

Mesazhi i Metës:

Më emocionoi dhurata shumë e veçantë, që mora nga arbërshi Agostino Chiaffitella, fjalorthi “Rrënjët e Mia” me fjalë Arbëreshe të përkthyera mjeshtërisht në gjuhën shqipe dhe italiane. Mirënjohës për këtë botim shumë të veçantë, për të cilin ka punuar me shumë impenjim dhe dashuri, që na njeh me gjuhën e përdorur në “Motin e Madh” të Gjergj Kastrioti Skënderbeut dhe që aq besnikërisht ruhet ende e gjallë nga arbëreshët tanë të dashur.

Gjuha, traditat, kultura dhe ritet fetare Arbëreshe, pasuri e përbashkët e Shqipërisë dhe Italisë mike, meritojnë sa më parë të bëhen pjesë e UNESCO. Ruajta, promovimi dhe zhvillimi i kësaj trashëgimie të vyer do të jetë edhe një nga angazhimet e mia kryesore në të ardhmen, në bashkëpunim me autoritetet qendrore dhe vendore italiane.