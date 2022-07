“Përvëlohet” vendi, temperatura deri në 38 gradë sot

Prej disa ditësh vendi ynë ndodhet nën mbizotërimin e temperaturave shumë të larta si pasojë e valëve të të nxehtit.

Kushtet e motit do të jenë nën ndikimin e kthjellimeve në pjesën më të madhe të ditës.

Pritet që pas mesdite herë pas here të ketë kalime të pakta të vranësirave të cilat më të fokusuara do të jenë në zonat malore, por nuk do të ketë reshje.

Temperaturat e ajrit do të vijojnë të rriten në mëngjes dhe në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 17 deri në 38 gradë.

Era do të fryjë me shpejtësi 35km/h nga drejtimi perëdnimor dhe veriperëndimor, duke krijuar dallgëzim 2 ballë.