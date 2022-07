Qeveria miraton hartën e re gjyqësore, do ketë vetëm një gjykatë Apeli në të gjithë vendin

Është miratuar harta e re gjyqësore. Në një komunikim për mediat, ministri i Drejtësisë Ulsi Manja u shpreh se ky është një hap i rëndësishëm i Reformës në Drejtësi.

Gjithashtu theksoi se është produkt i një pune tre vjeçare të Këshillit të Lartë Gjyqësor.

“Sot është miratuar harta e re gjyqësore. Ky është një hap i rëndësishme i Reformës në Drejtësisë. Është produkt i një punë të shkëlqyer tre vjeçare të Këshillit të lartë Gjyqësor. Në Gjykatat që do të mbyllen nuk do cënohet asnjë shërbim gjyqësor. Implementi i hartës do të bëhet me faza. Harta e re do të standardizojë kohën e mesatares së dhënë të një vendimi , do të ulë kostot e dhënies së drejtësisë. Këtë fazë tranzitore do ta shfrytëzojmë për ndërgjegjësim dhe përfshirje të qytetarëve.”, tha Manja.