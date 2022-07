Meta: Po të kisha më pak probleme në vendin tim, do bëja më shumë për Kosovën

Në konferencën për shtyp me homologen, Vjosa Osmani, Presidenti Ilir Meta u shpreh se nëse do të kishte më pak probleme në Shqipëri, do të bënte më shumë për Kosovën. Megjithatë thotë me bindje se edhe presidenti i zgjedhur Bajram Begaj do të vijojë të ketë marrëdhënie të shkëlqyera me institucionet e Kosovës.

“Kam detyrën kushtetuese, për vete morale sic e ka dhe cdo qytetar dhe e vetmja keqardhje që kam është që mund të kisha bërë edhe më shumë në përkrahjen e Kosovës nëse do të kisha më pak probleme të brendshme në vendin tim gjatë këtyre 5 viteve. Por ju jap fjalën se nga 25 korriku në mëngjes, do të bëj shumë herë më tepër.

Kemi patur marrëdhënie të shkëlqyer me ju dhe të gjithë institucionet e Kosovës dhe do të vijojmë në të ardhmen. Jam i bindur se presidenti i zjgedhur i Shqipërisë do të vijojë këtë traditë shumë positive”, tha Meta.