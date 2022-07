Meta konfirmon qëndrimin: Sovraniteti në Shqipëri i përket popullit, partia e referendumit na pret!

Ish-presidenti Ilir Meta ka konfirmuar sërish qëndrimin e tij sa i takon LSI-së, duke theksuar se hoqi dorën nga drejtimi i kësaj partie 5 vite më parë.

Përmes një mesazhi në “Facebook” Meta ka ripërsëritur se; ‘Sovraniteti në Shqipëri i përket popullit, partia e referendumit na pret’.

MESAZHI I METËS

SOVRANITETI NË SHQIPËRI I PËRKET POPULLIT. 🇦🇱

PARTIA E REFERENDUMIT NA PRET! 🇦🇱

Drejtimin e LSI e lashë me vullnet të lirë para 5 viteve për arsye të rrethanave, që u krijuan në vend. Nuk u riktheva sot për të rimarrë drejtimin e kësaj partie, por për të sjellë mesazhin e popullit të 2 marsit, pjesë e të cilit ka qenë edhe LSI në ato momenten, si dhe për t’u bashkuar të gjithë së bashku në triumfin e mesazhit të 2 marsit: Sovraniteti në Shqipëri i përket popullit.

Kjo do bëhet e mundur në mënyrë të padiskutueshme.

Partia e referendumit na pret!

Kjo zgjidh çdo problem, nga oligarkët te kapja e shtetit. Referendumi do të jetë “Shpata e Demokleut” mbi të gjithë ata që abuzojnë me besimin e popullit të Shqipërisë dhe mbi Esad Pashët e rinj, që kanë tradhtuar interesin kombëtar dhe i kanë ngulur thika pas shpine Kosovës.