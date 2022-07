Vijon i nxehti në vendin tonë, temperatura deri në 40 gradë sot

Sipas MeteoAlb: Orët e para të ditës do të jenë me kthjellime të shumta në të gjithë vendin.

Por pas mesdite do të ketë shfaqje të vranësirave kalimtare të cilat më të dukshme do të jenë në zonat malore, por nuk do të mund të krijojnë mundësi për reshje përgjatë zonës malore.

Po ashtu gjatë mbrëmjes dhe natës vijojne të jenë prezente vranësirat kalimtare të cilat më të fokuauara do të mbeten në Verilindje.

Temperaturat e ajrit do të rriten në mëngjes, por do të ulen lehtë në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 17°C deri në 40°C.