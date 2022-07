Presidenti i SHBA-së Biden përcolli vetë urimet më të mira me rastin e 100 vjetorit të vendosjes së marrëdhënieve diplomatike Shqipëria – SHBA

“Dua të falenderoj Shqipërinë për mikpritjen e afganëve. SHBA do të jetë së bashku me ju drejt së ardhmes. Do të ecim së bashku për të luftuar korrupsionin forcuar sundimin e ligjit dhe së bashku do të japim një të ardhme më të mirë për vendin”