Berisha: Të përgjysmohet menjëherë taksimi i naftës

Kryetari demokrat, Sali Berisha, ia dedikoi konferencën e sotme për shtyp krizës së rëndë ekonomike, e cila po prek sidomos sektorin e turizmit.

Berisha tha se PD ka dy kërkesa. E para, që të subvencionohen urgjent biletat e transportit urban dhe inter-urban. Berisha kërkoi edhe përgjysmimin e taksimit për naftën.

Së dyti, PD kërkon përgjysmimin e menjëherëshëm të taksimit të naftës, që me vlerën 1.1 euro ëhtë më i larti në botë.

Ai është shndërruar në faktor kryesor të çmimit stratosferik të kësaj lënde djegëse në Shqipëri.

Përgjysmimi i kësaj barre fiskale, do të shoqërohej me një ulje korresponduese po kaq të rëndësishme të çmimit të naftës.

Ata që mendojnë se arka do boshatiset, kjo nuk është e vërtetë.

Mjafton që qeveria të zhdoganojë naftën që kalon jashtë sistemit doganor në Shqipëri.

Nuk ka asnjë mundësi që nafta të jetë kontrabandë, veccse kur patronohet nga dora e zezë e qeverisë.

