Njerëzit që kanë alergji në ushqime rrezikohen më pak nga COVID-19

Gjatë anketës, çdo familje kishte të paktën një person të moshës mbi 21 vjeç. Dikush në çdo familje merrte një tampon hundësh çdo dy javë për të testuar për COVID – transmeton KosovaPress.

Studiuesit nuk ishin të sigurt pse njerëzit me alergji ushqimore kishin një rrezik më të ulët të COVID.

Është e mundur që inflamacioni i tipit 2, i cili shpesh shkaktohet nga një reaksion alergjik, të reduktojë nivelin e receptorëve ACE2 në sipërfaqen e qelizave të rrugëve të frymëmarrjes, thotë studimi.

Receptorët ACE2 janë pika hyrëse për COVID-in, më pak receptorë do të thotë më pak mundësi që COVID të hyjë në trup.

Një tjetër mundësi e konsideruar ishte që njerëzit me alergji ushqimore të hanë më rrallë jashtë dhe të kenë një shans më të ulët për t’u prekur nga COVID, sipas studimit. Por studiuesit zbuluan se njerëzit me alergji ushqimore kishin vetëm nivele pak më të ulëta të ekspozimit të komunitetit sesa familjet e tjera.

Studimi HEROS zbuloi se njerëzit me astmë dhe kushte të tjera alergjike, duke përfshirë ekzemën dhe rinitin alergjik, nuk kishin një rrezik më të ulët ose më të lartë për t’u prekur nga COVID. Megjithatë, studimi duket se konfirmon kërkimet e mëparshme që tregojnë një lidhje midis obezitetit dhe rrezikut të COVID.

Një studim i NIH llogariti se një rritje me 10 pikë në përqindjen BMI (indeksi i masës trupore) rrit rrezikun e infektimit me COVID me 9 për qind.

“Pjesëmarrësit që ishin mbipeshë ose obezë kishin një rrezik 41 për qind më të lartë të infeksionit sesa ata që nuk ishin”, tha studimi. Fëmijët 12 vjeç ose më të vegjël kishin po aq gjasa për t’u prekur nga COVID sa adoleshentët ose të rriturit. Megjithatë, 75 për qind e rasteve të fëmijëve ishin asimptomatike, sipas studimit.

“Gjetjet e studimit të NIH theksojnë rëndësinë e vaksinimit të fëmijëve dhe zbatimin e masave të tjera të shëndetit publik për t’i parandaluar ata nga kontraktimi i SARS-CoV-2, duke mbrojtur kështu fëmijët dhe anëtarët e cenueshëm të familjeve të tyre nga virusi”, ka deklaruar Anthony Fauci, këshilltari kryesor mjekësor i Shtëpisë së Bardhë.

Për më tepër, lidhja e vërejtur midis alergjisë ushqimore dhe rrezikut të infeksionit SARS-CoV-2, si dhe midis indeksit të masës trupore dhe këtij rreziku, meriton hetim të mëtejshëm – ka shtuar ai.