Shqipëria me dy helikopterë Blackhawk në 2023/ Peleshi: Presim dhe të tjerë të modeleve të fundit

Lajmin e bëri të ditur Ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi, në ceremoninë e diplomimit të 11 pilotëve të rinj që do t’i bashkohen Forcave Ajrore të Shqipërisë.

Peleshi deklaroi se flotës prej pesë helikopterëve të Shqipërisë do t’i shtohen edhe të tjerë, madje të modeleve më të fundit.

Helikopterët amerikanë Blackhawk konsiderohen si më të shpejtët në botë dhe që përdoren në disa shtete të botës. Madje ata rezultojnë të kenë qenë efektiv në mjaft beteja ushtarake.