“Perëndimi po na merr rininë”, Kushi: Gjermania ka hapur dyert për të rinjtë tanë se po i plaket popullsia

Në Kongresin Kombëtar të Asimit ku ishin mbledhur për të diskutuar sfidat e të ardhmes, ministrja Evis Kushi pranoi se Shqipëria dhe mbarë rajoni po përballen me një problem tejet shqetësues, emigrimin e të rinjve profesionistë.

Sipas saj vende të zhvilluara si Gjermania kanë lehtësuar politikat për thithjen e krahut të ri të punës në kushtet e një plakje të popullsisë.

Kushi: Por, përveç krizës globale, ne këtu në Shqipëri, po përballemi edhe me një sfide tjetër, një tendencë me të cilën në fakt po përballet i gjithë rajoni ynë ballkanik. Një pjesë e të rinjve largohen nga rajoni, për studime apo për punësim, drejt vendeve perëndimore, si Gjermania por jo vetëm, vende të cilat, duke qenë drejt plakjes së popullsisë, e duke patur nevoja në rritje në tregun e punës, kanë hapur dyert për të rinjtë tanë, veçanërisht për mjekët, infermierët, por edhe profesione të tjera të kohës.

Për t’iu përgjigjur kësaj tendence, Kushi tha se Ministria e Arsimit ka hartuar disa politika të reja.

Kushi: Ndërkombëtarizimi i universiteteve, si dhe financim shtesë, për programe studimi të përbashkëta e të dyfishta me universitete prestigjioze në BE, por edhe për struktura ekselence evropiane, që mund të jenë departamente, fakultete, qendra kërkimore.

Qëllimi ynë është për të rritur cilësinë, dhe për t’i dhënë më shumë vlerë diplomave tona, njësoj si në universitetet më të mira të BE; po ashtu, një tjetër politike është edhe përcaktimi i programeve të studimit prioritete për zhvillimin e vendit, si dhe bursa studimi më të lartat ndonjëherë për këto programe, siç janë bujqësia, mësuesia, shërbimet, turizmi, me kushtin që studentët pas diplomimit të vazhdojnë të qëndrojnë këtu, në Shqipëri, të japin kontribut për vendin e për njerëzit tanë.

Por a mjaftojnë këto politika? Ministrja thotë se në arsim, ndryshe nga sektorët e tjerë, të gjithë ekspertët bien dakord që politikat dhe reformat, sa më të mëdha e të thella të jenë, aq më shumë kohë kërkojnë për t’u zbatuar e vlerësuar, sepse edhe rezultatet nuk janë as të menjëhershme, e as lehtësisht të matshme.

Kushi: Unë besoj që në panelet e këtij kongresi, sot dhe nesër, kjo temë do të ketë diskutim të gjerë, dhe ju do të na jepni opinione e sugjerime me vlerë, që me pas, ne të mund t’i integrojmë me politikat dhe veprimet tona. E ndërkohë kërkimi shkencor. Sfidat që përmenda që në hyrje të fjalës sime, e bëjnë te domosdoshme ngritjen e tij në një nivel te ri. Pa dyshim që duhen më shumë financime, më shumë mbështetje, por mbi te gjitha duhet një qasje e re.

Deri me sot, universitetet janë aktorët më të rëndësishëm në këtë proces, me projektet e tyre kërkimore, me pjesëmarrjen në programet ndërkombëtare, bashkëpunime, shkëmbime dhe partneritete me institucione te huaja, ku për hir të së vërtetës, ka rezultate shumë të mira. Në këtë drejtim, ne i kemi të gjitha mundësitë që të bëhemi shembull pozitiv edhe në rajon, për thithjen e fondeve nga BE për arsimin dhe kërkimin shkencor.

Nëse i referohemi vetëm Programit Horizont Evropa, universitetet tona e kanë rritur performancën, dhe tashme jo vetëm qe përfitojnë me shume financim, por janë edhe lider kryesor në projekte te ndryshme.Megjithatë, edhe këtu besoj se duhet bere shume me tepër.

Kushi theksoi se ka ardhur koha që vetë bizneset të jenë më të përfshira, me aktive, madje pse jo edhe katalizator i këtij procesi, duke bashkëvepruar ngushtë me institucionet e arsimit të lartë.

Kushi: Në këtë kongres, kemi dedikuar panele të posaçme edhe për kërkimin shkencor, ku kemi ftuar, veç universiteteve dhe qendrave kërkimore, edhe përfaqësues të biznesit e dhomave të tregtisë, dhe mirëpresim më shumë interes kontributin e tyre, me propozime dhe angazhime konkrete.