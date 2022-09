Testi i gjakut vë në dukje kancere të shumta edhe tek ata pa simptoma të qarta

Sipas një studimi të ri, një test i thjeshtë gjaku mund të ekzaminojë më shumë se 50 lloje të ndryshme të kancerit, në shumicën e rasteve zbulon sëmundjen përpara se të shfaqet ndonjë simptomë e qartë.

Mjekët u kanë thënë shërbimeve shëndetësore që të përgatiten për një epokë të re të shqyrtimit të kancerit pas rezultateve tw studimit.

Është hera e parë që rezultatet nga testi Galleri , i cili kërkon ADN-në e kancerit në gjak, ndihmon pacientët dhe mjekët, për të udhëhequr hetimet e kancerit dhe çdo trajtim të nevojshëm.

Testi Galleri është përshkruar si një “ndryshues i lojës” i mundshëm nga NHS England, i cili do të raportojë rezultatet nga një provë e madhe që përfshin 165,000 njerëz vitin e ardhshëm. Mjekët shpresojnë se testi do të shpëtojë jetë duke zbuluar kancerin mjaft herët që operacioni dhe trajtimi të jenë më efektiv, por teknologjia është ende në zhvillim.

“Unë mendoj se ajo që është emocionuese në lidhje me këtë paradigmë dhe koncept të ri është se shumë prej tyre ishin kancere për të cilat ne nuk kemi ndonjë ekzaminim standard,” tha doktori Deb Schrag i cili ishte dhe pjesw e studimit.

Testi identifikoi 19 tumore të ngurta në inde të tilla si gjiri, mëlçia, mushkëritë dhe zorra e trashë, por gjithashtu vuri në dukje kancerin e vezoreve dhe pankreasit, të cilët zakonisht zbulohen në një fazë të vonë dhe kanë shkallë të ulët të mbijetesës.

Rastet e mbetura ishin kancer në gjak. Nga 36 kancere të zbuluar gjithsej, 14 ishin në fazë të hershme dhe 26 ishin forma të sëmundjes që nuk u kontrolluan në mënyrë rutinore.

Fabrice André, drejtor i kërkimit në qendrën e kancerit Gustave Roussy në Villejuif, Francë, tha: “Brenda pesë viteve të ardhshme, do të kemi nevojë për më shumë mjekë, kirurgë dhe infermierë, së bashku me më shumë infrastrukturë diagnostikuese dhe trajtimi, për t’u kujdesur për numrin në rritje të njerëzve që do të identifikohen nga testet e zbulimit të hershëm të shumë kancerit.”