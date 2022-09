“A do të ketë mini-Shengen Serbi, Shqipëri, Mali i Zi” Rama: Kemi nevojë për lëvizjen e lirë në rajon

Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, ka dhënë një intervistë për Hans-Peter Siebenhaar të gazetës së njohur austriake ”Die Presse”.

Rama u shpreh se izolimi i mëtejshëm është shumë i pafavorshëm ekonomikisht për 6 vendet e Ballkanit Perëndimor.

Ai shtoi se është shumë e vështirë të parashikohet progresi i mundshëm në bisedimet e pranimit dhe se kjo nuk do të jetë një rrugë e lehtë.

Pyetje: Ata duan të krijojnë një lloj mini-Schengen mes Serbisë, Shqipërisë dhe Malit të Zi. Cilat janë shanset që kjo të ndodhë?

Rama: Ne kemi nevojë për lëvizjen e lirë të njerëzve, mallrave dhe shërbimeve ndërmjet vendeve tona. Kjo është pjesë e rrugës sonë drejt BE-së. Është shumë e rëndësishme sepse rrit shanset për rritje më të lartë ekonomike. Të gjithë ne në Ballkanin Perëndimor jemi tregje shumë të vogla. Prandaj, izolimi i mëtejshëm është shumë i pafavorshëm ekonomikisht për WB6. Tashmë po shohim përfitimet e afrimit në Ballkanin Perëndimor përmes një vëllimi më të madh tregtar.

Pyetje: Më 19 korrik, BE hapi negociatat e anëtarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Sa shpejt do të shkojnë bisedimet?

Rama: Është shumë e vështirë të parashikohet progresi i mundshëm në bisedimet e pranimit. Nuk do të jetë një rrugë e lehtë. Do të na duhen vite për të bërë rrugëtimin drejt BE-së. Në fund varet nga vetë ËB6 se sa shpejt do t’i plotësojmë të gjitha kushtet. Por, qasja konstruktive e BE-së ndaj zgjerimit në Ballkanin Perëndimor është gjithashtu shumë e rëndësishme.

Pyetje: Çfarë po ndodh aktualisht?

Rama: Ne jemi shumë të lumtur për transferimin e njohurive për të avancuar vendin. Asnjë institucion tjetër në botë nuk është në pozitë më të mirë se BE-ja për të përmirësuar organizatat shtetërore dhe për të mbështetur vendet në përpjekjet e tyre për reforma në mënyrë që të krijojnë një administratë funksionale ose një gjyqësor të pavarur. Prandaj është me fat që vende si Shqipëria të kenë këtë mbështetje të BE-së në këtë kohë.