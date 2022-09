Kreu i Partisë së Lirisë, Ilir Meta, ka publikuar në Facebook disa foto nga protesta e mbajtur dje për inceneratorin e Tiranës.

“Fotoalbum nga protesta qytetare kundër aferës më të madhe korruptive të inceneratorëve!”, shkruan ai.

Kujtojmë se Meta ka deklaruar me herët se protesta e djeshme është vetëm nisja, dhe se do të pasohet me të tjera, ndërsa shtoi se nisi pikërisht me inceneratorin e Tiranës, pasi sipas tij skena e krimit aty është flagrante.