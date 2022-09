Nga marrëveshja me Emiratet Arabe te ligjet për migracionin / Ja çfarë do të ndodhë sot në Kuvend

Sot do të mblidhet Kuvendi në seancë plenare.

Sipas rendit të ditës pritet diskutimi i projektligjit për ratifikimin e marrëveshjes financiare në kuadër të partneritetit ndërmjet Shqipërisë dhe Komisionit Evropian për rregullat specifike te zbatimit të asistencës financiare të BE-së.

Më pas do të diskutohet projektligji për ratifikimin e marrëveshjes mes Shqipërisë dhe Emirateve të Bashkuara Arabe për bashkëpunim në fushën e sigurisë dhe terrorizmit.

Projektligji tjetër që do të diskutohet ka të bëjë me shkëmbimin e informacionit mes Shqipërisë dhe Mbretërisë së Bashkuar e Irlandës për qëllime të lidhura me migracionin.