Pezullimi i aplikimeve për pasaporta, drejtori i Gjendjes Civile: Jo sulm, por masa shtesë, ja kur do të jenë të aksesueshme

Ministria e Brendshme bëri me dije se zyrat e “Aleat”, për aplikim për dokumente biometrike, do të mbyllen të premten e datës 16 shtator, por mësohet se do të jenë të aksesueshme për të gjithë qytetarët nga e hëna.

Drejtori i Përgjithshëm i Gjendjes Civile, Vangjush Stavro shpjegon se pezullimi i punës në aplikimin për dokumentet e identifikimit nuk ishte një sulm në rrjet, por një masë për ta bërë të pamundur këtë.

Sulmi i hakerave iranianë mbi “e-Albania”, por edhe në sistemin TIMS, të policisë shkaktoi jo pak probleme kryesisht në pikat kufitare, të cilat pas ndërhyrjeve rinisën punën. Problem ka shfaqur sistemi i gjobave të policisë rrugore, por edhe ai i identifikimit të targave të huaja në vend.