Sulmet kibernetike, përdoruesve të iPhone u kërkohet të përditësojnë telefonin

Kompania Apple u bën thirrje përdoruesve të macOS, iPhone dhe iPad të kryejnë menjëherë përditësimet e pajisjeve të tyre teknologjike, për të shmangur sulmet kibernetike.

Përditësimet krijojnë më shumë siguri për pajisjet. Ato mund të kryhen për pajisjet me iOS 15.6.1 dhe macOS Monterey 12.5.1

Një ekspert shprehu shqetësimin se dobësitë e fundit të Apple “mund t’u japin sulmuesve kibernetikë akses të plotë në pajisje”, ata mund të krijojnë një skenar të ngjashëm me Pegasusin, të ngjashëm me atë në të cilin APT-të e shteteve-komb bllokuan objektivat me spyware të bërë nga Grupi NSO izraelit duke shfrytëzuar dobësitë e iPhone.