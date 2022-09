FBI raport për Shqipërinë/ Hakerat hynë në sistem 14 muaj para sulmit shkatërrues kibernetik

Byroja Federale e Hetimit (FBI) dhe Agjencia e Sigurisë Kibernetike dhe Sigurisë së Infrastrukturës (CISA) publikuan raportin e mbi sulmet e fundit kibernetike kundër Qeverisë së Shqipërisë në korrik dhe shtator.

Në raport thuhet se në korrik të këtij viti, aktorët kibernetikë shtetërorë iranianë – të identifikuar si “Drejtësia e Atdheut” – nisën një sulm kibernetik shkatërrues kundër Qeverisë së Shqipërisë, një sulm i cili i bëri faqet e internetit dhe shërbimet të padisponueshme.

Një hetim i FBI-së tregon se aktorët kibernetikë shtetërorë iranianë patën akses fillestar në rrjetin shqiptar afërsisht 14 muaj përpara se të nisnin sulmin shkatërrues kibernetik, i cili përfshinte një kodues skedari të stilit ransomëare dhe një malëare për fshirjen e diskut. Aktorët mbajtën akses të vazhdueshëm në rrjet për afërsisht një vit, duke aksesuar dhe shfrytëzuar periodikisht përmbajtjen e postës elektronike.

Midis majit dhe qershorit 2022, aktorët kibernetikë shtetërorë iranianë kryen lëvizje anësore, zbulimin e rrjetit dhe marrjen e kredencialeve nga rrjetet e qeverisë shqiptare. Në korrik 2022, aktorët lansuan ransomware në rrjete, duke lënë një mesazh anti-muxhahid E-Khalq (MEK) në desktop. Kur mbrojtësit e rrjetit identifikuan dhe filluan t’i përgjigjen aktivitetit të ransomëare, aktorët kibernetikë vendosën një version të malëare shkatërrues ZeroCleare.

Në qershor 2022, HomeLand Justice krijoi një faqe interneti dhe profile të shumta të mediave sociale që postonin mesazhe anti-MEK. Më 18 korrik 2022, Homeland Justice mori meritën për sulmin kibernetik ndaj infrastrukturës së qeverisë shqiptare.

Më 23 korrik 2022, Drejtësia e Atdheut (Homeland Justice) postoi video të sulmit kibernetik në faqen e tyre të internetit.

Nga fundi i korrikut deri në mesin e gushtit 2022, llogaritë e mediave sociale të lidhura me HomeLand Justice demonstruan një model të përsëritur të reklamimit të informacionit të Qeverisë Shqiptare për publikim, duke postuar një sondazh ku u kërkon të anketuarve të zgjidhnin informacionin e qeverisë që do të publikohej nga HomeLand Justice, dhe më pas duke e lëshuar atë informacion. —ose në një skedar .zip ose në një video të një regjistrimi në ekran me dokumentet e shfaqura.

Në shtator 2022, aktorët kibernetikë iranianë nisën një valë tjetër sulmesh kibernetike kundër Qeverisë së Shqipërisë, duke përdorur TTP dhe malware të ngjashëm si sulmet kibernetike në korrik. Këto ka të ngjarë të jenë bërë si hakmarrje për atribuimin publik të sulmeve kibernetike në korrik dhe ndërprerjen e marrëdhënieve diplomatike midis Shqipërisë dhe Iranit.