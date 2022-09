Gjendet lehtësisht kudo, por nuk i keni ditur vetitë shëruese të kësaj bime të çmuar

Gjethe delli (lat plantago major dhe plantago minor) është një bimë me të cilën haseni në çdo livadh dhe park. Shurupi i përgatitur prej saj është një ilaç që shëron veçanërisht mushkëritë dhe kollën.

Në mjekësinë popullore ajo përdoret edhe për shërimin e plagëve të jashtme, të ënjturat dhe infeksionet.

Për qëllime mjekësore, përdoren të gjitha pjesët e bimës – gjethja, kërcelli, rrënja, lëngu dhe farat e pjekura.

-ka një efekt të dobishëm në sistemin e tretjes;

-ndihmon me ulçera, gastrit, kolit me aciditet normal ose të ulët;

-forcon sistemin imunitar;

-mbron organet e brendshme nga dëmtimi gjatë terapisë kimike dhe rrezatimit;

-efektive në sëmundjet e traktit respirator (bronkit, pleurit, trakeit, laringit);

-normalizon presionin e gjakut;

-antiseptik i shkëlqyer;

-rregullon sekretimin e stomakut;

-ka një efekt shërues dhe hemostatik të plagëve;

-fleta përdoret për abscese, çibane, prerje;

-sëmundjet infektive të lëkurës;

-rrit sekretimin e mukusit bronkial;

-veprim zbutës dhe ekspektorant;

-forcon mishrat e dhëmbëve;

-përdoret për të trajtuar sëmundjet e zgavrës me gojë;

-lehtëson dhimbjen e kokës (vendosni gjethet e copëtuara në ballë);

-ndihmon me pagjumësinë dhe depresionin;

-rrit oreksin;

-shëron djegiet (vajin);

-për shëndetin e flokëve, përdoret shpëlarja nga një zierje;

Si ta përgatisni shurupin:

Merrni një shishe prej pesë litrave dhe në fundin e saj shtoni 2 deri 3 cm gjethe delli të pastruara mirë. Shtoni edhe sheqer të vrugët, duke mbuluar 1 cm të shishes.