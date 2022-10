Ditën e sotme do të zhvillohen zgjedhjet që do të nxjerrin kreun e ri të Forumit Rinor të Partisë Demokratike.

Sipas një njoftimi në profilin në Facebook të FRPD, qendrat e votimit do të qëndrojnë të hapura nga ora 08:00 deri në 18:00 dhe të gjithë anëtarët me kartë anëtarësie do të votojnë për 6 kandidatët, që gjatë muajit të fundit kanë zhvilluar fushatën duke u prezantuar para tyre.

Në garë për kreun e ri të FPRD-së janë, Alesia Balliu, Arnold Kariqi, Artion Barjamaj, Barbara Doda, Besart Xhaferi dhe Mariglend Doçi.

“Të dashur anëtarë të FRPD,

Më1 Tetor 2022, mbahen zgjedhjet për Lidershipin e ri të FRPD në të gjithë Shqipërinë.

Qendrat e votimit janë të ndara sipas degëve të Partisë Demokratike. Orari i votimit do të jete nga ora 08:00 deri në 18:00.

Procesi i zgjedhjeve në FRPD ka një rëndësi të madhe për forcën politike ku të gjithë ne aderojmë. Vota na bashkon të gjithëve dhe e nesërmja do të jetë një ditë bashkimi.

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në FRPD falënderon të gjithë kandidatët dhe iu uron suksese në garën e nesërme!”, njoftoi FRPD dje