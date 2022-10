Çmimi i energjisë, ERE njofton mbledhjen e Bordit: Ja çfarë pritet të diskutohet në lidhje me fashën 800 KW…

ERE njofton mbledhjen e Bordit më datë 7 tetor.

Pritet të vendoset për kërkesën për pezullimin e rritjes së çmimit të energjisë.

Njoftimi:

MBLEDHJA Nr. 44,

Datë 07.10.2022, ora 14:00 e Bordit të ERE-s

Në zbatim të (i) nenit 13 dhe 16, të Ligjit Nr. 43/2015, “Për Sektorin e Energjisë Elektrike”; i ndryshuar, ligjit Nr.8480, date 27.5.1 999 për “Funksionimin e organeve kolegjiale te administratës shtetërore dhe enteve publike, (ii) të Rregullores së Brendshme të Organizimit dhe Funksionimit të Entit Rregullator të Energjisë (ERE), miratuar me vendimin e bordit të ERE nr. 199, datë 27.11.2020 dhe (iii), të Rregullores për Organizimin, Funksionimin dhe Procedurat e ERE-s, miratuar me vendimin e bordit të ERE nr. 96, datë 17.06.2016, njoftojmë se ditën e Premte datë 07.10.2022, ora 14:00, do të zhvillohet mbledhja nr. 44 e Bordit të ERE-s, sipas këtij rendi dite:

1. Për një ndryshim në vendimin nr. 242, datë 23.09.2022, të bordit të ERE-s, “Mbi

miratimin e çmimit të shitjes së energjisë elektrike prej 42 lekë/kWh për konsumin

mbi 800 kWh/muaj për klientët familjarë për periudhën 1 Tetor – 31 Dhjetor 2022”

Palët e interesit për pjesëmarrje në mbledhjen e bordit të ERE-s, në ambientet e ERE-s ose

nëpërmjet platformave të teknologjisë së komunikimit elektronik (online), duhet të

dërgojnë me shkrim kërkesën për pjesëmarrje, në postën elektronike në adresën

erealb@ere.gov.al, si dhe mënyrën e pjesëmarrjes dhe çështjen të cilën janë të interesuar të

ndjekin.