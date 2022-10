Presidenti mbyll konsultat me partitë, pritet shpallja e datës së zgjedhjeve lokale

Presidenti i vendit, Bajram Begaj ka mbyllur të gjitha takimet me aktorët politikë në vend, kjo për të shpallur më pas datën kur do të mbahen zgjedhjet lokale të 2023. Caktimi i datës së zgjedhjeve duket se do të ndikohet dhe nga punimet për Reformën Territoriale.

Për dy ditë me radhë presidenti zhvilloi konsultime me përfaqësuesit të gjithë spektrit politik me qëllim marrjen e propozimeve për caktimin e datës zgjedhjeve vendore.

Gjatë konsultime me partitë, aleatët e Partisë Demokratike kanë hedhur si tezë që këto votime të mbahen më 14 maj 2023.