”Një kandidat i përbashkët”/ Berisha takim me partitë jo parlamentare në selinë e PD-së

Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, do të takohet pasditen e sotme me partitë joparlamentare për të gjetur një dakordësi me to drejt konsolidimit të një aleance sa më të gjerë për garën e zgjedhjeve vendore.

Takimi me dyer të mbyllura do të mbahet në selinë blu në orën 17:00.

Më herët Berisha ka zhvilluar takime me krerët e partive parlamentare.

Ndërkohë sot grupi parlamentar i Partisë Demokratike nën udhëhqjen e Aliebajt ka lëshuar sot një sinjal bashkëpunimi duke mandatuar Gazment Bardhin për të kontaktuar dhe për të hulumtuar çdo mundësi bashkëpunimi me grupin e Berishës në mënyrë që në zgjedhjet lokale të garojnë me një kandidat të vetëm të PD dhe opozitës.