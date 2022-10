Spahia, në një takim me përfaqësues të Departamentit Amerikan të Shtetit, si dhe me përfaqësues të Forcave te Armatosura të RSH

Kryetari i Bashkise Shkoder, Bardh Spahia, ka zhvilluar një takim me përfaqësues të Departamentit Amerikan të Shtetit, Jeffrey Ingram si dhe me përfaqësues të Forcave te Armatosura të RSH.

Postimi i plote:

Kolonel Altin Gjetaj Major Edison Kaja, diskutuam në lidhje me një projekt të përbashkët midis Bashkisë së Shkodrës, Ministrisë së Mbrojtjes dhe Ambasadës Amerikane, i cili do të nisë së shpejti nga zbatimi.

Bashkëpunimi në fushën ushtarake midis Shqipërisë dhe SHBA është një histori suksesi, mjaft intensive dhe shumë dimensionale