Rama thirrje BE nga Berlini: Mos na lini mënjanë ne shqiptarëve, po të mos ishte Erdogani, s’do të ishim vaksinuar

Kryeministri Edi Rama gjatë fjalës së tij në panelin e Kongresit të Socialistëve dhe Demokratëve në Berlin, u bëri thirrje BE-së, që të mos i lënë mënjanë shqiptarët. Me tej kryeministri u shpreh gjithashtu se uron që mos të ndodhë e njëjta gjë me menaxhimin e krizës energjitike.

“Vij nga shtet që nuk është në BE, por në E. Në fazën e parë të dhënies së vaksinave ne u lam mënjanë. Na u desh që të rrinim të shikonim. Na u desh të vraponim për të gjetur vaksinat. Kina Rusia Turqia, po të mos kishte qenë Turqia dhe Erdogan ne s’do kishim vaksinuar askënd për një farë kohë.

Ky ishte një moment i vështire, unionin europian nuk ishte për ne. Tani jemi këtu me krizën energjitike, uroj mos të ndodhë e njëjta gjë. Mos të lihemi mënjanë, ne shqiptarët jemi njerëz besnikë. Ishim të fundit që tradhtuam sovjetikë, perandorinë osmane do të jemi të fundit që do të tradhtojmë BE-në nëse shkatërrohet. Por mos na merrni të mirëqenë. Kur shohim të rinjtë tanë të largoheni sepse nuk kemi aksesin në arsim të lartë njësoj si BE-ja. Nuk më duket e drejtë që të rinjtë të lihen jashtë sistemit të BE-së të arsimit dhe të largohen”, u shpreh Rama.