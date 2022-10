“Shteti t’i kthehet të rinjve”, Meta: Prioriteti ynë, mbështetja pa rezerva…

Kryetari i Partisë së Lirisë, Ilir Meta, theksoi se ka ardhur koha për të bërë gjithçka që të ikurit të rikthehen në Shqipërisë.

Meta: Konventa e Partisë së Lirisë do zhvillohet me 29 tetor. Do miratojë përfundimisht programin themelor të PL, angazhimin e saj madhor për referendumin dhe referendumet si rruga e vetme për ti rikthyer fuqinë, dinjitetin popullit të Shqipërisë dhe çdo qytetari të këtij vendi. Është koha për ti të bërë gjithçka për të mbajtur të rinjtë dhe të rejat këtu dhe njëkohësisht dhe për të kthyer sa më shumë që mundemi nga ata që ikën nga mungesa e shpresës dhe mosfrymëzimi. Të paktën gjysma e kandidatëve për këshillin e bashkisë së Tiranës do të jenë përfaqësues të të rinjve dhe të rejave që zëri i tyre të dëgjohet fort dhe të drejtat e tyre të mos nëpërkëmben më.