Vaksina e parë e kancerit mund të jetë gati pas disa muajsh

Shkencëtarët po punojnë për një vaksinë kundër kancerit e cila do të personalizohet për pacientët.

Ilaçi i ri do të përdoret për të trajtuar pacientët me melanoma me rrezik të lartë forma më vdekjeprurëse e kancerit të lëkurës .

Vaksina mund të parandalojë mijëra vdekje çdo vit.

Prodhuesit Moderna dhe Merck kanë thënë se rezultatet e provës, e cila do të përcaktojë nëse ndalon rikthimin e kancerit, priten deri në fund të vitit.

Vaksina eksperimentale bazohet në të njëjtën teknologji të ARN-së ( mRNA ) që u përdor për të krijuar vaksinat e shpëtimit të jetës për Covid.

Vaksina e kancerit është krijuar për çdo pacient për të gjeneruar qeliza T – një pjesë kyçe e përgjigjes imune të trupit – bazuar në nënshkrimin specifik mutacion të secilit tumor.

Vaksinat mRNA janë zakonisht më të lira për t’u prodhuar sesa vaksinat tradicionale.

Megjithatë, vaksinat e personalizuara janë shumë të shtrenjta.

Ka forma të ndryshme të kancerit të lëkurës që në përgjithësi bien nën jo-melanoma dhe melanoma.

Kanceret e lëkurës jo-melanoma, të diagnostikuara të kombinuara 147,000 herë në vit në MB, vrasin rreth 720 njerëz në vit në MB.

Melanoma është lloji më serioz që ka tendencë të përhapet nëpër trup.

Kanceri vdekjeprurës merr jetën e 2340 njerëzve në vit.