I ftuar në emisionin ”Start” në Tv1 Channel Ervis Gjini, anëtar i kryesisë së PD Shkodër

Kete mengjes ne emisionin ‘’Start’’ ne Tv1 Channel u fol per vendin tone ne kohe krize. Si po e perballon Shqiperia krizen? Deri kur pritet te vazhdoje kjo situate? I ftuar ne studio Ervis Gjini, anetare i kryesise se PD Shkoder.

Gjini: Edhe Shqiperia si te gjithe vendet e tjera po kalon krize por kjo krize tek ne eshte pak me specifike. Lufta ne Ukrahine ka pasoja edhe ne vendin tone, po jo aq sa kerkon ta shesi qeveria. Ne nuk kemi lidhje me prodhimin e energjise ne Ukraine, ne jemi vend prodhues. Energjia jone prodhohet nga burimet natyrore, ne jemi vendi me i pasur me uje. Pra ajo qe qeveria kerkon te na shesi si ‘’krize e madhe energjitike’’ qe do te rendoje kaq shume ne xhepat tone, eshte thjeshte per te mbushur arkat bosh qe qeveria i ka zbrazur duke dhene koncesione.

Rritjet e pensioneve me 6% eshte vetem nje 700 leke i vjeter . Me kaq leke te shperndara ne 30 dite cfare mund te beje nje pensionist? Kjo eshte nje tallje me pensionistet sepse qeveria shikon vetem interest e vetes dhe nje grupi te vogel qe ka rreth vetes por kurre interest e popullit .