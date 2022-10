Deputeti i PD-së akuza të forta qeverisë: Në 8 muaj keni harxhuar 330 mln euro për të blerë energji

Deputeti i PD-së Helidon Bushati deklaroi nga foltorja e Kuvendit se në vetëm 8 muaj janë harxhuar 330 milionë euro për të blerë energji.

Duke akuzuar qeverinë, demokrati theksoi se nuk ka krizë energjetike, por keqmenaxhim.

“Te nderuar Kolege, kryetari grupit te PS, nuk jemi ted ores se dyte, ne fakte jemi ted ores se trete

Mendoj se znj. Kryeministre duhet ti shpjegoje Kryeministrit se ato anije nuk punojne me mazur.

Ato qe ti mendon se i ke paguar sa frengu pulen, ke perfituar 500 mln. Hoqem gjeneratoret. Ketu ka keqmenaxhim energjitik, ne 2021 kemi prodhuar 9…terra dhe kemi konsumuar 9… terra, pra kemi harxhuar me pak.

Ne gjithe progressraportet BE thote diversifikimin energjitik, e ca keni bere ju? Ne 3 vite keni vene vetem 5 mega qe nuk mjaftojne. Nuk keni bere asgje per diversifikimin e energjise. Sikur te leshonit ato licencat qe keni leshuar, nuk do kishte krize sot ne Shqiperi. Nuk eshte krize energjitike, por krize menaxhimi.

Ne Europe cmimi lidhet me cmimin e gazit ne bursa, ne nuk kemi ne asnje rast gazifikim, e prandaj kjo nuk eshte krize energjitike, por krize menaxhimi.